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27 февраля • обновлено в 17:16
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Певица Marietta стала гостьей прямого эфира ObozTV

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Певица Marietta в прямом эфире на ObozTV отвечала на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Она прокомментировала отбор на конкурс Евровидение-2020 от Украины, рассказала о творческих планах и исполнила одну из своих новых песен в прямом эфире телеканала.

"Мои родители очень хотели, чтобы я была неотделенной от детских хобби, я ходила на большое количество кружков, я многому научилась, потом поступила в Шевченко на журналистику. Теперь иногда обои свои дипломом шпаклюю", - пошутила певица.

Певица призналась, что группа Go-A может "зайти" на Евровидении, как фрики, ведь этот конкурс очень непредсказуем.

"Но, на мой взгляд, Евровидение очень политически заангажированный конкурс", - заявила певица.

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Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Бурчук LIVE
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