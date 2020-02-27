Певица Marietta стала гостьей прямого эфира ObozTV

Певица Marietta в прямом эфире на ObozTV отвечала на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Она прокомментировала отбор на конкурс Евровидение-2020 от Украины, рассказала о творческих планах и исполнила одну из своих новых песен в прямом эфире телеканала.

"Мои родители очень хотели, чтобы я была неотделенной от детских хобби, я ходила на большое количество кружков, я многому научилась, потом поступила в Шевченко на журналистику. Теперь иногда обои свои дипломом шпаклюю", - пошутила певица.

Певица призналась, что группа Go-A может "зайти" на Евровидении, как фрики, ведь этот конкурс очень непредсказуем.

"Но, на мой взгляд, Евровидение очень политически заангажированный конкурс", - заявила певица.

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