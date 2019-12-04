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4 декабря • обновлено в 19:25
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Певица Лия Ли стала гостьей прямого эфира ObozTV

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Певица "Лия Ли" стала гостьей прямого эфира ObozTV

Она рассказала о своем новом видео-клипе и отвечала на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Лия призналась, как проходил касниг ее видеоклипа, и рассказала несколько интересных подробностей закулисной жизни артиста.

Певица исполнила две свои песни на украинском языке.

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Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
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