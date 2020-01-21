Певица LILU стала гостьей шоу "Бурчук LIVE"

Украинская певица LILU стала гостьей инфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

"Очень люблю ходить в гости с премьерами. Классно, когда совпадают все пазлы, и тебе есть что показать и рассказать", - заявила певица.

Она призналась, что, несмотря на заявления премьер-министра Украины Алексея Гончарука, она не заметила снижение цен на коммунальные услуги в платежках.

"Профессия артиста предполагает, что у тебя планы постоянно меняются. Все складывается не так, как ты себе планируешь. И это для нашей профессии нормально", - заявила Лилу.

Певица рассказала, что у нее дома нет телевизора, она его не смотрит, потому чувствует себя достаточно счастливой. Однако, все новости она узнает благодаря сети Интеренет.

В прямом эфире она исполнила свою новую песню "Лирика", которая, по словам певицы, еще нигде не исполнялась.

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