Певица LILU стала гостьей шоу "Бурчук LIVE"
Украинская певица LILU стала гостьей инфо-панк шоу "Бурчук LIVE".
"Очень люблю ходить в гости с премьерами. Классно, когда совпадают все пазлы, и тебе есть что показать и рассказать", - заявила певица.
Она призналась, что, несмотря на заявления премьер-министра Украины Алексея Гончарука, она не заметила снижение цен на коммунальные услуги в платежках.
"Профессия артиста предполагает, что у тебя планы постоянно меняются. Все складывается не так, как ты себе планируешь. И это для нашей профессии нормально", - заявила Лилу.
Певица рассказала, что у нее дома нет телевизора, она его не смотрит, потому чувствует себя достаточно счастливой. Однако, все новости она узнает благодаря сети Интеренет.
В прямом эфире она исполнила свою новую песню "Лирика", которая, по словам певицы, еще нигде не исполнялась.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.