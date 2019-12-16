Певица Эйра стала гостьей прямого эфира ObozTV

Певица, автор песен и композитор Эйра стала гостьей прямого эфира ObozTV.

"Кроме Х-фактора в этом году произошло очень много всего. За год я выпустила две песни. Последний релиз - "Мандри", это чуть ли не единственная украинская песня о путешествиях. Мне было очень приятно выпустить песню, которая является положительной, которая вдохновляет людей путешествовать. Я планировала прийти к вам и представить новый сингл. Но были определенные знаки, которые требуют доработать эту песню, и вероятно, я уже представлю ее у вас в следующем году", - заявила певица.

Она исполнила свою песню "Мандри" и рассказала о творческих планах на будущий год.

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