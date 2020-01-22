Певица ALINA PALII в гостях у шоу "Бурчук LIVE"

Певица ALINA PALII стала гостьей прямого эфира инфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Она рассказала о своем творческом пути и планах на будущее.

"Я когда-то встречалась с Орестом Галицким. Это парень, который работает вместе с Дзидзьо", - призналась ALINA PALII.

Певица также исполнила несколько собственных песен.

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