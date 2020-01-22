Певица ALINA PALII в гостях у шоу "Бурчук LIVE"
Певица ALINA PALII стала гостьей прямого эфира инфо-панк шоу "Бурчук LIVE".
Она рассказала о своем творческом пути и планах на будущее.
"Я когда-то встречалась с Орестом Галицким. Это парень, который работает вместе с Дзидзьо", - призналась ALINA PALII.
Певица также исполнила несколько собственных песен.
Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы