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7 февраля • обновлено в 08:37
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Певец "САМВЕЛ" в гостях у "Бурчук Live"

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Певец, модель Самвел Туманян отвечал на вопросы ведущих "Бурчук Live" Аллы Метлашевскои и Александра Лирчук.

Он рассказал о съемках в откровенных сценах в клипе Алины Гросу и представил свои новые песни в прямом эфире ObozTV.

"Если будет нужно, я могу написать песни и на украинском. Но пока у меня душа лежит писать по-русски. Мой отец армянин, а мать украинка. Я метис, но никогда не был своим ни в компании отца, ни в компании матери", - признался певец.

Он также добавил, что занимался самбо и заканчил фискальный факультет налоговой академии.

"Но я певец, я никогда не видел себя фискальщиком", - заявил гость.

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