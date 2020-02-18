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18 февраля • обновлено в 18:21
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Певец KISHE стал гостем прямого эфира ObozTV ч.1

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Певец KISHE стал гостем прямого эфира ObozTV.

Он отвечал на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он рассказал о своем сольном концерте, о новой программе, которую он покажет 25 февраля в столичном Caribbean Club.

"Появилось много новых песен на разных языках, жизнь затянула меня в режиссуру, одну из новых работ мы покажем в вашем эфире. Это песня больше развлекательного формата, она адресована девушкам и женщинам в преддверии весны", - заявил певец.

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Андрей Kishe
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