Певец KISHE стал гостем прямого эфира ObozTV ч.2
Певец KISHE стал гостем прямого эфира ObozTV.
Он отвечал на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.
Он рассказал о своем сольном концерте, о новой программе, которую он покажет 25 февраля в столичном Caribbean Club.
"Мы с женой приняли решение остаться в Украине. На него очень повлияла наша старшая дочь, которая расплакалась, узнав, что мы раздумываем над переездом. Поэтому мы еще повоюем", - заявил певец.
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