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18 февраля • обновлено в 19:41
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Певец KISHE стал гостем прямого эфира ObozTV ч.2

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Певец KISHE стал гостем прямого эфира ObozTV.

Он отвечал на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он рассказал о своем сольном концерте, о новой программе, которую он покажет 25 февраля в столичном Caribbean Club.

"Мы с женой приняли решение остаться в Украине. На него очень повлияла наша старшая дочь, которая расплакалась, узнав, что мы раздумываем над переездом. Поэтому мы еще повоюем", - заявил певец.

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Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Бурчук LIVE
Персона
Андрей Kishe
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