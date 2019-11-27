Певец KHAYAT стал гостем прямого эфира ObozTV

Он посетил инфо-панк шоу "Бурчук LIVE", где отвечал на вопросы ведущих Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

"Я вне политики", - заявил певец.

Он рассказал, что чувствует серьезное влияние на свою музыку украинской и арабской культуры.

"Мой отчим, он сам из Британии, но имеет арабские корни, поэтому его воспитание, безусловно, очень повлияло на меня", - признался Андрей.

Он рассказал, что пытался создать собственный звук и сделал арабский дух своей уникальной фишкой.

"Я ребенок, выросший под влиянием двух культур, и мне не хотелось делать что-то, чего я не чувствую. Представители СМИ говорят, что это очень круто, но также заявляют, что моя музыка слишком интеллектуальная и неформатная. Для меня это в определенном смысле комплимент", - отметил певец.

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