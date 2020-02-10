Певец, хореограф Сергей Костецкий стал гостем прямого эфира ObozTV

Певец, хореограф, призер международных чемпионатов Сергей Костецкий стал гостем прямого эфира ObozTV.

Он исполнил несколько своих песен в эфире инфо-панк шоу "Бурчук Live" и ответил на вопросы ведущих программы Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Певец рассказал о творческих планах и новых песнях, которые он представил на шоу. Он признался, что владеет более чем 150 различными стилями танцев.

"В зависимости от ритма, от того, какая доля акцентируется, выбирается и стиль танца. А вообще-то, для мужчины это уже достижение, просто стоять на дискотеке и двигать ногой в ритм", - пошутил танцовщик.

"Я решил научиться петь, когда понял, что я научился выражать себя через тело в танце, и теперь я хочу начать высказываться духовно через пение. Я начал петь, и чем больше я это делал, тем больше мне нравилось выходить на сцену в качестве вокалиста", - признался Костецкий.

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