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3 марта • обновлено в 16:59
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Первый случай коронавируса в Украине: чиновница о состоянии больного

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Мария Полищук, заместитель директора департамента охраны здоровья "Черновицкой ОГА в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих" Студии OBOZREVATEL ".

Она прокомментировала первый случай заражения коронавирусом в Украине и рассказала о состоянии первого больного в Черновцах.

"Пациент находится в стабильном состоянии, но состояние нарушенное, он нездоровый, у него высокая температура – до 37,7 - 38. Вчера была не очень высокая, сегодня выше. Вчера сделали рентгеновский снимок – воспаления легких у него нет. То лечение, в котором он нуждается, он получает. Специфического лечения коронавируса не существует. Он получает лечение симптомов: снижение температуры, противокашлевые средства в связи с наличием кашля и необходимое лечение и наблюдение, которое считают врачи-инфекционисты. Его супруга здорова, находится на самоизоляции дома, контактирует по телефону с врачами и мы за ней наблюдаем, поскольку она его ближайший контакт во время путешествия. У нас нет тест-систем на коронавирус, мы как и ранее тестируем на грипп, а если на грипп негативный – отправляем в Киев в лабораторию центра общественного здоровья. Когда мы пересылаем, мы теряем около суток. Но на сегодняшний день у нас тест-систем нет", - заявила Полищук.

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