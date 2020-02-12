Первый президент Украины Кравчук высказался за продажу воды в Крым

Первый президент Украины Леонид Кравчук выступил за возможность продажи Украиной воды России – для нужд аннексированного Крыма.

Об этом он заявил в эфире телеканала Newsone, видеозапись которого опубликована в YouTube.

"Мы все покупаем в России. И часто переплачиваем. Ничего не падает нам с неба, мы все делаем своими руками. Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос", – считает Кравчук.

При этом он отметил, что поскольку Россия закрепила статус полуострова в своем законодательстве, то ни о каком жесте доброй воли говорить нельзя, хотя коммерческие отношения и возможны.

"Время доброй воли, когда в мире существует другая система отношений, прошло", – подчеркнул Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава бюджетного комитета Верховной Рады, народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Аристов озвучил идею зарабатывать, продавая воду в аннексированный Крым.

Имея в виду полуостров, он сказал о продаже "в Россию", однако потом исправил свою ошибку.

Позже он заявил, что вопрос продажи воды в Крым больше не обсуждается.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что подача воды в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса может стать "допустимым компромиссом".

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