Первый президент Украины Кравчук высказался за продажу воды в Крым
Первый президент Украины Леонид Кравчук выступил за возможность продажи Украиной воды России – для нужд аннексированного Крыма.
Об этом он заявил в эфире телеканала Newsone, видеозапись которого опубликована в YouTube.
"Мы все покупаем в России. И часто переплачиваем. Ничего не падает нам с неба, мы все делаем своими руками. Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос", – считает Кравчук.
При этом он отметил, что поскольку Россия закрепила статус полуострова в своем законодательстве, то ни о каком жесте доброй воли говорить нельзя, хотя коммерческие отношения и возможны.
"Время доброй воли, когда в мире существует другая система отношений, прошло", – подчеркнул Кравчук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава бюджетного комитета Верховной Рады, народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Аристов озвучил идею зарабатывать, продавая воду в аннексированный Крым.
Имея в виду полуостров, он сказал о продаже "в Россию", однако потом исправил свою ошибку.
Позже он заявил, что вопрос продажи воды в Крым больше не обсуждается.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что подача воды в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса может стать "допустимым компромиссом".
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