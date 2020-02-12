Главная Новости
12 февраля • обновлено в 15:52
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Первый президент Украины Кравчук высказался за продажу воды в Крым

100
Читать материал на украинском

Первый президент Украины Леонид Кравчук выступил за возможность продажи Украиной воды России – для нужд аннексированного Крыма.

Об этом он заявил в эфире телеканала Newsone, видеозапись которого опубликована в YouTube.

"Мы все покупаем в России. И часто переплачиваем. Ничего не падает нам с неба, мы все делаем своими руками. Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос", – считает Кравчук.

При этом он отметил, что поскольку Россия закрепила статус полуострова в своем законодательстве, то ни о каком жесте доброй воли говорить нельзя, хотя коммерческие отношения и возможны.

"Время доброй воли, когда в мире существует другая система отношений, прошло", – подчеркнул Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Бурчук LIVE
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости