Первая неделя 2020 года в зоне ООС: комментарий ветерана АТО

Ветеран АТО Андрей Римарук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал, как прошла первая неделя 2020 года в зоне ООС.

"Реакция со стороны власти на нарушение перемирия недостаточна, ведь они прекрасно понимают, что это замороженный конфликт, в котором РФ будет действовать так, как им выгодно. Они будут держать ситуацию в напряжении, обстреливать позиции ВСУ, чтобы затягивать разведение войск", - заявил Римарук.

Он также высказался по поводу прогнозов относительно развития событий в зоне ООС в 2020 году.

"Если мы возьмем статистику 2018 и 2019 годов по обстрелам, раненым и погибшим, то она почти идентична. Такая же статистика будет и в этом году", - прогнозирует ветеран.

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