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18 декабря • обновлено в 14:40
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Перспективы "Северного потока-3" и угрозы для Украины: эксперт по энергетическим вопросам

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Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Влады Цуркан.

Он прокомментировал новости о принятии важного решения по санкциям США, направленным против газопроводов России.

"Конфликт продолжается, и он закономерен. Он действительно может касаться дальнейших совместных проектов РФ и Европейского Союза. Мы помним, что когда-то все смеялись даже вокруг подобных формулировок, но сейчас Северный поток-2 является реальностью и, я думаю, что можно говорить о возможности строительства Северного потока-3, который будет направлен к берегам Великобритании. Собственно, речь уже шла об этом, поскольку Великобритания снижает собственную добычу газа, они закрывают угольные станции, а надо помнить, что сжиженный газ любой страны, будь то американський или катарский, он все равно дороже чем трубопроводный. Уже сейчас Великобритания больше закупает российский газ через Голландию", - заявил Корольчук.

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