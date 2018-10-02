Персонаж из “Миротворца” пожаловался на “тюрьмы” за русский язык в Украине 63

Одиозный глава русской общины в Волынской области Александр Кононович, попавший базу сайта "Миротворец" за свою сепаратистскую деятельность, разразился фейком о том, что в Украине якобы сажают в тюрьму за неразрешенное использование русского языка.

Кроме того, он заявил, что привилегию русскоязычия имеют только те граждане Украины, которые якобы проявляют лояльность к "проамериканскому режиму". Свои бредовые фантазии Кононович озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".