Перше зіткнення. Хто кого? | Альо, гараж! REBOOT #261

Указ “про дострокові вибори” вже надруковано в Урядовому Кур’єрі. Виборам – бути. В політичних таборах – почалася “велика передвиборча метушня”. Показовий спокій, на підставі свіженьких рейтингів, зберігає лише Народний Фронт Яценюка з Парубієм, та іншими Тетянами Чорновол, Сергіями Пашинськими і Максимами Бурбаками. Воно і не дивно. Бо рейтинг народофронтівців за відсотками неухильно наближається до “жирності сирої води”...

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