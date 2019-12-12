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12 декабря • обновлено в 08:12
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Доставка зеркал телескопа

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Команда астрономов, инженеров, сотрудников полиции и специалистов по тяжелому транспорту доставили два зеркала огромного телескопа из университета Аризоны к вершине Монте Кристо в округе Эсмеральда на высоту 3190 метров.

Доставка зеркал телескопа

Доставка зеркал телескопа

Скриншот из видео

Доставка зеркал телескопа

Доставка зеркал телескопа

Скриншот из видео

Для этой операции потребовалось 5 месяцев подготовки. 2 зеркала весом в 16 тонн и стальной кейс для их переноски весом в 33 тонны погрузили на буксир и проехали 196 км со скоростью 15 км/ч. Поездка длилась 2 дня, для чего перекрыли дороги, а весь мир ожидал новостей о строительстве крупнейшего в мире телескопа.

Доставка зеркал телескопа

Доставка зеркал телескопа

Скриншот из видео

Доставка зеркал телескопа

Доставка зеркал телескопа

Скриншот из видео

Буксир был установлен на 48 колес, каждое со своей собственной независимой гидравлической системой для поддержания вертикального положения во время 47 км поездки по извилистой горной дороге.

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