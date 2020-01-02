Главная Новости
2 января • обновлено в 13:28
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Перепил, переел и недоспал: рекомендации врача по детоксикации организма

60
Читать материал на украинском

Врач-нарколог Юрий Пакин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Влады Цуркан и Марины Клим.

Он рассказал, как приходить в себя после новогодних праздников, и дал советы по детоксикации организма.

"Как правило, новогодние праздники приносят значительную нагрузку на здоровье. Тут наблюдается классическая триада: перепил, переел и недоспал. Что касается "перепил", то здесь врачи наблюдают три такие резульатата: алкогольная интоксикация, похмелье и алкогольный запой. Это разные вещи. Интоксикация может возникнуть у любого человека, если человек употребит алкогольную дозу, которая превышает его возможности. Похмелье наступает значительно позже факта употребления, как правило, на следующий день. А вот алкогольный запой возникает только у человека, у которого есть алкогольная зависимость", - заявил доктор.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Студия OBOZREVATEL
Персона
Юрий Пакин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости