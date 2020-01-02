Перепил, переел и недоспал: рекомендации врача по детоксикации организма

Врач-нарколог Юрий Пакин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Влады Цуркан и Марины Клим.

Он рассказал, как приходить в себя после новогодних праздников, и дал советы по детоксикации организма.

"Как правило, новогодние праздники приносят значительную нагрузку на здоровье. Тут наблюдается классическая триада: перепил, переел и недоспал. Что касается "перепил", то здесь врачи наблюдают три такие резульатата: алкогольная интоксикация, похмелье и алкогольный запой. Это разные вещи. Интоксикация может возникнуть у любого человека, если человек употребит алкогольную дозу, которая превышает его возможности. Похмелье наступает значительно позже факта употребления, как правило, на следующий день. А вот алкогольный запой возникает только у человека, у которого есть алкогольная зависимость", - заявил доктор.

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