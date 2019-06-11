Передвиборчий “парад-алє” | Альо, гараж! REBOOT #268

Партійні вожді хіба що зі штанів та суконь не вистрибують, аби переконати виборця, що от тепер - нарешті прийшов час великих змін. Так і говорять – 25 років ми перлися “не туди, куди треба було пертися”. Тепер все буде по-новому. “Попремося туди куди треба” . Куди саме “премося тепер”, ніхто не уточнює…

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!