ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
МедОбозГлавная

Передвиборчий “парад-алє” | Альо, гараж! REBOOT #268

55Читать материал на украинском

Партійні вожді хіба що зі штанів та суконь не вистрибують, аби переконати виборця, що от тепер - нарешті прийшов час великих змін. Так і говорять – 25 років ми перлися “не туди, куди треба було пертися”. Тепер все буде по-новому. “Попремося туди куди треба” . Куди саме “премося тепер”, ніхто не уточнює…

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Аллё, гараж! Reboot" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий ШаповаловВиталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
Теги
Альо, гараж! REBOOTАле ГаражАлло ГаражАло ГаражГаражГараж на Обозегараж обозгараж обозревательгараж шаповаловобозтв гаражВиталий ШаповаловВыборы 2019выборы в Украиневыборы УкраинаВладимир Зеленский"Слуга Народа" Партия "Слуга народа"тимошенкопорошенкоfkkt ufhf;ifgjdfkjdприколВерховная Рада УкраиныВерховна Рада УкраїниОбозревательновостипарад-алеперлися приперлисяОтрывки из фильмов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости