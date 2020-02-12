Пенсионный кризис в Украине: экономист рассказал, какими будут пенсии через 20-30 лет

Экономист Алексей Геращенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Бурчук Live" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал возможность продажи воды в Крым, будет ли это экономически выгодным.

"Есть вопросы, когда экономика и политика пересекаются. Экономика более рациональная и измеряется цифрами. Гипотетически это можно делать, но если вы рассчитываете, что это принесет большие средства, то Вам нужно поискать примеры в мировой экономике, и заработал ли кто-то на этом. Я думаю, что это вопрос больше политический, чем экономический. Влияние на общий баланс будет меньше 0,01% процента. Это будет измеряться миллионами, при том, что общие объемы средств в экономике государства на уровне миллиардов", - заявил Геращенко.

По его словам сейчас больше денег экономики получают не от продажи ресурсов, а от продажи сферы услуг.

"Сейчас войны ведутся больше не за ресурсы, а за мозги, за умы людей. Я думаю, что война за ресурсы уже отошла в прошлое", - заявил экономист.

Он также высказался по поводу "стакана воды" для пожилых людей, то есть о возможности получения пенсий в Украине через 20-30 лет.

"Сейчас соотношение тех, кто платит налоги, к тем, кто уже на пенсии, приближается 1 к 1. И для того, чтобы через 25-30 лет украинцы получали пенсии, правительству придется увеличивать пенсионный возраст до 70-75 лет. В наших условиях, исходя из текущей рождаемости будет так или иначе пенсионный кризис. И у нас он будет более острым, чем в европейских странах ", - отметил Геращенко.

Он добавил, что в будущем следует пересмотреть условия труда, ведь механическую работу начинают выполнять машины, а интеллектуальную работу люди смогут выполнять и в 70 лет, таким образом они смогут обеспечивать себя.

Экономист высказался и относительно возможного курса доллара на 2020 год.

"Если не будет каких-то мощных "черных лебедей", типа коронавируса, то мой прогноз 27 грн за доллар к концу этого года", - отметил Геращенко.

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