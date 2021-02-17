Пендзин: почему сигареты будут дорожать

Татьяна Гайжевская Видео 09:54, 17.02.2021 Обновлено: 10:09, 17.02.2021

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал, почему сигареты в Украине будут дорожать на 20% ежегодно до 2025 года. По его словам, табачные изделия, которые продаются в Украине, должны сравняться в цене с европейскими.

"Курильщики с точки зрения европейской логики – люди второго сорта", – пошутил эксперт. Он добавил, что повышение цены табачных изделий будет заставлять курильщиков отказываться от этой вредной привычки или переходить на альтернативные сигареты, в частности электронные.

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