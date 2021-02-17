Инфекционист Менжулина: COVID-19 останется с нами навсегда

Татьяна Гайжевская Видео 14:41, 17.02.2021 Обновлено: 15:08, 17.02.2021

Врач-инфекционист Евгения Менжулина в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала о новых штаммах коронавируса и оценила их опасность. По ее словам, COVID-19 останется с человечеством навсегда, а в ближайшее время ожидаются новые волны этого заболевания. Пока в Украине не началась широкая кампания по вакцинации, общество приобретает коллективный иммунитет естественным путем, отметила она.

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