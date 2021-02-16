Жданов: Кремль не может двинуться вперед на Донбассе

Татьяна Гайжевская Видео 11:23, 16.02.2021

Военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил, что фактически активизация боевых действий на Донбассе уже идет. "Дальше будет хуже", – предупредил он. Однако, по оценкам эксперта, по ряду объективных причин Кремль не может прибегнуть к широкомасштабному наступлению на Украину.

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