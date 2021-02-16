Евгения Кравчук: каналы Медведчука могут вернуться

Татьяна Гайжевская Видео 14:33, 16.02.2021 Обновлено: 15:00, 16.02.2021

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Евгения Кравчук в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала о планах парламента на текущую пленарную неделю. В частности, она анонсировала "Час вопросов к правительству", рассмотрение вопросов, связанных с вакцинацией в Украине, с последующим сотрудничеством с МВФ, а также с возможностями восстановления вещания телеканалов, которые были лишены лицензии.

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