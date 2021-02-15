Василенко: Украина должна предъявить РФ счет

Татьяна Гайжевская Видео 14:28, 15.02.2021 Обновлено: 15:22, 15.02.2021

Представитель Украины в Совете ООН по правам человека в 2006-2010 годах Владимир Василенко заявил, что в Украине должен быть создан специальный орган для подготовки консолидированной претензии к стране-агрессору России. Затем этот "счет" следует предъявить Кремлю.

Если Германия и Франция будут продолжать вынуждать Украину выполнять Минские соглашения, они фактически станут соучастниками российской агрессии, сказал дипломат.

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