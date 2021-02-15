Что такое "украинский" COVID-19? Пояснения врача

Татьяна Гайжевская Видео 10:44, 15.02.2021 Обновлено: 11:53, 15.02.2021

Врач-инфекционист Виктор Петров в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал, что такое "украинский" штамм коронавируса, о котором заявил ученый Сергей Комиссаренко. По его мнению, такой штамм действительно может существовать, поскольку COVID-19 мутирует в разных уголках планеты.

По словам врача, вакцинация от коронавируса критически важна для людей из групп риска. Прививки людям, переболевшим коронавирусом, можно отсрочить на несколько месяцев.

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