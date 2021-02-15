Чийгоз: главные санкции против РФ еще впереди

Татьяна Гайжевская Видео 19:11, 15.02.2021

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил, что цели "Крымской платформы", которые были озвучены, имеют общий, декларативный характер, в них не хватает четкого плана действий по деоккупации Крыма. По его словам, к основным санкциям против России "руки еще не дошли". Меджлис должен быть субъектом этой площадки, подчеркнул он.

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