Экс-глава КСУ: Тупицкого будет судить обычный суд

Татьяна Гайжевская Видео 11:38, 11.02.2021 Обновлено: 11:50, 11.02.2021

Десятый глава Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук в эфире телеканала OBOZREVATEL объяснил нюансы дела отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого. По его словам, продолжая выполнять обязанности после указа президента, тот фактически присваивает властные полномочия.

Делом Тупицкого будет заниматься суд обычной юрисдикции. По текущей статье ему грозит до 5 лет заключения. Впрочем, на очереди новые дела.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Лопес поблагодарил фанатов, поприветствовав их словами "Слава Украине". Видео

На Кировоградщине джип на еврономерах убил музыканта, а его жена в реанимации: подробности трагедии

В Киеве произошли беспорядки: "Нацкорпус" заявил, что разоблачил "титушек ОПЗЖ". Фото и видео

Аваков: Национальной полиции доверяет более 40% украинцев

Верховный суд отказал в исках против блокировки каналов Медведчука