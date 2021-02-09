Советник главы МВД Мартыненко: оставьте авто дома

Советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал о том, как сильные снегопады сказались на ситуации на дорогах страны. По его информации, за минувшие сутки произошло более 1200 ДТП, в которых погибли 8 человек, еще 46 были травмированы.

Он обратился к водителям с призывом не выезжать на авто без особой необходимости, пока страна находится в снежном плену. Мартыненко также отметил, что следует обязывать водителей "переобувать" свои авто на зимние шины и анонсировал тематическую законодательную инициативу.