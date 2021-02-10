Грымчак: жители Донбасса могут стать "негражданами"

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак в эфире телеканала OBOZREVATEL поделился мнением относительно того, как следует поступать с жителями Донбасса, которые получили российские паспорта.

Он отметил, что Украина готова принять всех своих граждан, проживающих на временно оккупированных территориях. Впрочем, по его словам, паспорта РФ выдавались, в первую очередь, бойцам так называемых армейских корпусов "ДНР" и "ЛНР", а также "госслужащим" оккупационных администраций.