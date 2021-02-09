Нужны ли маски тем, кто болел COVID-19? Ответ врача

Врач-епидемиолог Людмила Мухарская в эфире телеканала OBOZREVATEL заявила, что, независимо от того, переболел человек COVID-19 или нет, все без исключения должны соблюдать санитарные правила до окончания эпидемии. По ее словам, снижение заболеваемости коронавирусом в Украине вселяет оптимизм, впрочем, "расслабляться рано", подчеркнула медик.

Она также озвучила прогноз относительно того, как часто придется делать прививки от коронавируса и развенчала миф о лечении COVID-19 с помощью рыбы.