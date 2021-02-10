Уполномоченный "Нафтогаза": "Северный поток-2" не достроят

Татьяна Гайжевская Видео 10:35, 10.02.2021 Обновлено: 11:28, 10.02.2021

Уполномоченный НАК "Нафтогаз" по работе с органами государственной власти Вадим Гламаздин в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил прогноз по завершению строительства газопровода "Северный поток-2". По его мнению, как только санкции США будут применены против всех участников этого проекта, строительство неизбежно остановится.

Гламаздин уверен, что судно "Фортуна", которое проводит укладку трубы, не сможет функционировать, поскольку прекратится поставка всего необходимого, в том числе и горючего.

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