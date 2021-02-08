Селезнев: Кремль ответил на жесткую позицию Украины

Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала OBOZREVATEL проанализировал причины обострения в зоне боевых действий на Донбассе. По его мнению, обострение логично из-за жесткой позиции Украины в Трехсторонней контактной группе. "Россия прибегает к попыткам обострения, чтобы мы стали более сговорчивыми", – сказал он.

Селезнев добавил, что на сегодняшний день в минском формате можно решать только тактические задачи, в частности, открытие КПВВ, обмен пленными и тому подобное. Однако для стратегических вопросов "Минск" не подходит. Поэтому следует говорить о повышении эффективности "нормандского формата", возможно, и о привлечении новых участников.