Экс-министр назвал две угрозы покупки электричества в РФ

Татьяна Гайжевская Видео 13:55, 12.02.2021 Обновлено: 16:59, 12.02.2021

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в 2014-2019 годах Геннадий Зубко в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил свою позицию относительно тарифов на электроэнергию в Украине.

Экс-чиновник назвал две угрозы закупки электроэнергии в Российской Федерации. Во-первых, речь идет об энергетической зависимости от страны-агрессора. Во-вторых, это блокирует присоединение Украины к европейской энергосистеме.

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