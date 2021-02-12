Экс-министр назвал две угрозы покупки электричества в РФ

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в 2014-2019 годах Геннадий Зубко в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил свою позицию относительно тарифов на электроэнергию в Украине.

Экс-чиновник назвал две угрозы закупки электроэнергии в Российской Федерации. Во-первых, речь идет об энергетической зависимости от страны-агрессора. Во-вторых, это блокирует присоединение Украины к европейской энергосистеме.