Мирослав Гай: идет пророссийское наступление

Ветеран АТО, волонтер, журналист Мирослав Гай в эфире телеканала Obozrevatel TV оценил лишение лицензий трех телеканалов – 112, NewsOne и ZiK. Он назвал этот шаг информационным контрнаступлением Украины в ответ на наступление российское.

В частности, он сказал следующее:

"Я хочу поздравить всех украинцев с новым национальным праздником – закрытием телеканалов кума Путина Медведчука, которым он фактически управляет через вторых лиц.

Звучали опасения, нельзя ли такой метод теперь использовать и для украинских телеканалов. Например, мы видели предупреждение каналу "Прямой", мы видели, что был лишен финансирования телеканал ATR – единственный канал, который вещает на Крым. Фактически был уничтожен телеканал UATV.

Но при любых условиях каналы Медведчука нельзя назвать телевизионными каналами, только условно. Это мощные центры дезинформации, инструменты для проведения в Украине информационно-психологических операций со стороны РФ и пророссийской агентуры. И их закрытие надо только приветствовать".

"Что касается юридических возможностей, это уже вопрос СБУ – доказывать, что происхождение денег господина Козака для спонсирования этих каналов является российским. Это уже они должны доказывать, что он имеет российский паспорт. Я думаю, что у СБУ эта информация есть.

Я уверен, что это решение СНБО не принималось рефлекторно. Я уверен, что есть и определенные уголовные производства, есть определенная доказательная база".

"Пророссийское наступление идет. Они активизируют своих сторонников, они будут использовать российские СМИ, телеканалы Фирташа для того, чтобы сделать эту мобилизацию. И не зря сегодня Дмитрий Ярош объявил мобилизацию своих добровольческих подразделений для того, чтобы быть готовыми в случае чего поддержать правоохранительные органы, если мы увидим, что эти российские агенты вместе со своими сторонниками попытаются начать какой-то государственный переворот".