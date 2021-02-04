Правозащитник Фейгин: Путин и Навальный идут ва-банк

Татьяна Гайжевская Видео 10:37, 4.02.2021

Российский правозащитник Марк Фейгин в эфире телеканала Obozrevatel TV прокомментировал осуждение оппозиционера Алексея Навального. По его мнению, и сам Навальный, вернувшийся в Россию, и президент РФ Владимир Путин, решивший осудить его, рисковали. Риск для Путина состоит в том, что он "может нарваться на санкции".

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