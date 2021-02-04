Чалый: закрытие 112, NewsOne и ZIK – это оборона

Татьяна Гайжевская Видео 22:15, 4.02.2021

Посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый в эфире телеканала Obozrevatel TV заявил, что отключение каналов 112, NewsOne и ZIK является частью противодействия стране-агрессору, России, в информационной войне. "Это не удар, это оборона", – подчеркнул дипломат.

По его мнению, все усилия следует сконцентрировать на главной внешнеполитической цели – членстве Украины в НАТО. Осуждение в России оппозиционера Алексея Навального – "не наша история", но она может сработать в пользу Украины, если поколеблет правящий в РФ режим, сказал он.

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