Чалый: закрытие 112, NewsOne и ZIK – это оборона

Посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый в эфире телеканала Obozrevatel TV заявил, что отключение каналов 112, NewsOne и ZIK является частью противодействия стране-агрессору, России, в информационной войне. "Это не удар, это оборона", – подчеркнул дипломат.

По его мнению, все усилия следует сконцентрировать на главной внешнеполитической цели – членстве Украины в НАТО. Осуждение в России оппозиционера Алексея Навального – "не наша история", но она может сработать в пользу Украины, если поколеблет правящий в РФ режим, сказал он.