Врач из Израиля Бриль: мутации COVID-19 опасны для детей

Татьяна Гайжевская Видео 14:04, 8.02.2021 Обновлено: 15:04, 8.02.2021

Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал, что в этой стране вакцинация от коронавируса организована так, чтобы избежать большого скопления людей. Прививки делают в спортзалах и в синагогах.

Врач подчеркнул, что нет никакого риска в вакцинации для людей, которые перенесли COVID-19. В то же время он сообщил, что новые штаммы коронавируса представляют большую опасность для детей и молодежи.

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