Нардеп Василенко: монобольшинство теряет монолитность

Татьяна Гайжевская Видео 10:11, 5.02.2021 Обновлено: 10:40, 5.02.2021

Народный депутат от партии "Голос" Леся Василенко в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучила позицию фракции по актуальным законопроектам, которые планирует рассматривать парламент. В частности, она рассказала о законодательной инициативе по отказу от пластиковых пакетов, оценила инициативу по расширению полномочий президента, а также поделилась прогнозом относительно перспектив монобольшинства.

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