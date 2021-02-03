Инфекционист Петров: COVID-19 захватит молодежь

Татьяна Гайжевская Видео 13:41, 3.02.2021

Заболеваемость коронавирусом в Украине пока снижается, однако в марте ожидается новый рост. Причем, на этот раз вирус может больше захватить молодежь. Вероятно, прививки от COVID-19 надо будет делать раз в 2 года. От вакцинации не следует отказываться.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Виктор Петров.

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