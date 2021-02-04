Гармаш: Кремль готов к расширению "Л/ДНР"

Татьяна Гайжевская Видео 14:32, 4.02.2021

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), журналист Сергей Гармаш в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал, что российская сторона с еще большей настойчивостью утверждает, что не является стороной конфликта в войне на Донбассе.

По оценкам Гармаша, Кремль в Украине реализует абхазский сценарий. В случае попытки Украины освободить оккупированные территории, Россия будет готова к введению "миротворцев" и расширению территории "республик". Коренным образом изменить ситуацию может более решительная позиция США и изменение формата переговоров, заявил член ТКГ.

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