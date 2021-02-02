Паниотто: референдум по Крыму и Донбассу могут сманипулировать

Татьяна Гайжевская Видео 13:20, 2.02.2021 Обновлено: 13:20, 2.02.2021

Референдум по Крыму и Донбассу, если он будет проведен в Украине, может быть связан с манипуляциями. В частности, получить желаемый результат референдума можно посредством специфической формулировки вопросов.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

По его мнению, вопрос возвращения оккупированных территорий – это не один, а целый ряд вопросов, в большинстве из которых рядовые граждане некомпетентны. На всеукраинский референдум стоит выносить только некоторые из них, уверен социолог.

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