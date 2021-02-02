Инфекционист Курпита: вакцинироваться нужно всем

Татьяна Гайжевская Видео 10:28, 2.02.2021 Обновлено: 11:02, 2.02.2021

Врач-инфекционист Владимир Курпита в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал, что сейчас все вакцины, используемые в ЕС, США или Турции, являются эффективными и безопасными. Заслуживают доверия все вакцины, прошедшие все стадии исследований. Прививку от COVID-19 необходимо сделать всем, в том числе и тем, кто переболел, подчеркнул медик.

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