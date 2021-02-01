Тука: Донбасс больше не верит Симоньян

Татьяна Гайжевская Видео 13:28, 1.02.2021 Обновлено: 13:56, 1.02.2021

Во время визита на оккупированный Донбасс кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян чувствовала себя "не в своей тарелке". На сегодняшний день большинство жителей оккупированных территорий трезво оценивают ситуацию и понимают, что, несмотря на заявления пропагандистов о "возвращении домой", в Россию, Кремль преследует другую цель: превратить оккупированные территории в Приднестровье-2.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

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