Лабцентр Львовщины: хантавирус в Украине, будьте внимательны

Эпидемиолог, глава лабораторного центра Львовской области Наталия Тимко-Иванченко в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала о случаях хантавируса, выявленных в регионе. По ее словам, если люди будут пренебрегать элементарными правилами гигиены, дератизацией, уничтожением крыс и мышей, особенно там, где есть производства или хранение продуктов, это увеличит риск распространения вируса.

У больного, который заболел в конце 2020 года, был контакт с зараженными грызунами. Симптомы были такими: повышенная температура, точечные кровоизлияния, уменьшение мочи. Сейчас он выписан из стационара в удовлетворительном состоянии.