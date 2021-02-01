Климпуш-Цинцадзе: в Украине началась неофициальная вакцинация

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканала Obozrevatel TV заявила, что в законопроекте о народовластии "заложена шизофрения". В частности, она привела ряд статей документа, которые входят в противоречие с Конституцией страны.

Нардеп также сообщила, что фракция готовит законодательную инициативу, которая сделает невозможным закупку вакцины от коронавируса российского производства. По неподтвержденной информации, "некоторые люди из Киева" секретно вакцинировались от COVID-19.