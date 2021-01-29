Советник главы МВД: время учиться обращению с оружием

Татьяна Гайжевская Видео 11:37, 29.01.2021 Обновлено: 12:12, 29.01.2021

Советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире телеканала Obozrevatel TV объяснил суть законопроекта №4335 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему". По его словам, речь идет не о легализации, а о составлении реестра оборота оружия.

По информации Мартыненко, в Украине на сегодняшний день около 1,2 миллиона единиц огнестрельного оружия. Он спрогнозировал широкую дискуссию по этому вопросу после принятия законопроекта в первом чтении.

Он также отметил необходимость повышения уровня осведомленности граждан об оружии, внедрения в стране культуры обращения с ней.

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