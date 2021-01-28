Климкин: режиму Путина нет места в новом мире

Татьяна Гайжевская Видео 11:22, 28.01.2021 Обновлено: 12:27, 28.01.2021

Министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин в эфире телеканала Obozrevatel TV заявил, что во время первого телефонного разговора президент США Джо Байден говорил с президентом России Владимиром Путиным с позиции силы – об этом свидетельствуют его главные тезисы. При новом руководстве у Украины и США будут другие отношения "по атмосфере и содержанию", спрогнозировал дипломат.

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